Astsubaya 25 Yıl Hapis Cezası Verildi

Olay, 17 Ekim 2022’de gece saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Mahallesi’nde yaşandı. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobilde, 17 yaşındaki kız arkadaşı Y.S.Y. ile ormanda oturuyordu. Bu esnada yanlarına gelen bir kişi, yüzü bezle sarılı olarak polis olduğunu söyledi. Korkan Y.S.Y., olay yerinden kaçtı ve durumu Dellal’ın yakınlarına bildirdi. Yakınları geldiğinde Dellal’ı tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Ayrıca, Yusuf Dellal’ın annesinin otomobilinin çalındığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay gecesi Dellal’ın yanında bulunan ve Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda jandarma astsubay olarak görev yapan Mehmet Deniz Yeşil’i şüpheli olarak gözaltına aldı. Yeşil, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

CEZADA İNDİRİM

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Deniz Yeşil, geçen yıl nisan ayında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası aldı. Ancak ardından yapılan indirimle cezası 25 yıla düşürüldü. Ayrıca, Dellal’ın kullandığı otomobili alarak ‘malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık’ suçundan da 4 yıl hapis cezası verildi.