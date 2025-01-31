Asus, Yeni Nesil NUC Mini PC’yi Tanıttı

ASUS, günümüzde en yeni Intel® Core™ N serisi işlemcilerle desteklenen ASUS NUC 14 Essential adında ultra kompakt bir mini PC’yi tanıttı. Bu cihaz, olağanüstü performans ve gelişmiş güç verimliliği sunma amacıyla tasarlandı. NUC 14 Essential, Bluetooth® 5.3 ve Intel Wi-Fi 6E (Gig +) gibi çok çeşitli bağlantı noktalarıyla kullanıcıların deneyimlerini geliştiriyor. Üç adede kadar 4K ekran desteği, çoklu görev süreçlerini pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirerek video akışı, içerik oluşturma ve veri analizi imkanları sunuyor.

KOMPAKT YAPI VE ENERJİ TASARRUFU

ASUS NUC 14 Essential, en son Intel Core N serisi işlemcilerle günlük ofis işlerini kolayca idare edebiliyor. İşlemcide bulunan sekiz adede kadar E-core mimarisi, enerji verimliliği ile performans arasında mükemmel bir denge sağlıyor ve bu da önceki nesil işlemcilere göre %42’lik bir iyileştirme sunuyor. Bu mini PC, kullanıcıların internette gezintiye çıkmasına, video konferanslara katılmasına ve kolay bir şekilde içerik oluşturmasına olanak tanıyarak ofis çalışanları ve öğrenciler için ideal bir çözüm oluşturuyor. NUC 14 Essential’ın kullanıcı dostu tasarımı, bellek ve SSD yenilemesini de basit hale getirerek kullanım esnekliğini artırıyor. Ürün, bir VESA montaj kiti ile birlikte geliyor, bu da kullanıcıların aygıtı monitör arkasına, dijital tabelalara ya da sahada dağıtım için kiosklara monte etmelerine imkan tanıyor.

KOLAYLAŞTIRILMIŞ İLETİŞİM VE İŞ AKIŞI

ASUS NUC 14 Essential, güvenli veri paylaşımı için Intel Wi-Fi 6E (Gig+) ve Bluetooth 5.3 özelliklerine sahip. WiFi 6E, yoğun ortamlarda bile yüksek hızlı 6 GHz kanallarına erişim sağlayarak mükemmel performans ve esneklik sunuyor. Bu, dosya paylaşımı, yedekleme ve güncellemeleri daha duyarlı hale getiriyor. Bluetooth 5.3, net video konferans görüşmeleri, müzik dinleme ve video akışı için daha etkileyici bir ses deneyimi sağlıyor.

GÜVENİLİRLİK VE GÜVENLİK

ASUS NUC 14 Essential, sağlam güvenilirlik ve platform güvenliği hedefiyle tasarlandı. Endüstri standartlarını aşan bu mini PC, 100°C’de 1000 saatten fazla fırınlama testine ve 70°C’de 1400 saat nem testine tabi tutuldu. ASUS, NUC 14 Essential kullanıcılarına sorunsuz dağıtım ve olağanüstü deneyimler sunmak amacıyla 24 saat destek hizmeti, 50’den fazla ülkede üç yıl garanti ve teslim alma, onarım ve iade hizmetleri sunuyor. Ayrıca, cihazın platform güvenliğini artıran kendi kendini iyileştiren BIOS’a sahip ve BT departmanlarının uzaktan kontrol imkanı sağladığı ASUS Control Center yazılımı ile daha gelişmiş yönetim olanakları sunuyor.

ÜÇ ADET 4K EKRAN DESTEĞİ

ASUS NUC 14 Essential, HDMI, DisplayPort 1.4 ve USB 3.2 Gen 2 Type-C® (DisplayPort destekli) aracılığıyla üç adet 4K ekran desteği sunarak sorunsuz çoklu görev deneyimleri yaşatıyor.