Asus Zenbook Duo Satışa Sunuldu

YENİ NESİL İŞLEMCİLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ZENBOOK DUO

Yeni nesil Intel işlemciler ile birlikte tanıtılan Zenbook DUO, ikinci nesil Ultra 7 işlemcili versiyonunda 89.999 TL’den, ikinci nesil Ultra 9 işlemcili versiyonunda ise 122.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Çift 14 inç 16:10 3K 120Hz OLED HDR NanoEdge dokunmatik ekranı ile dikkat çeken Zenbook DUO, yapay zeka destekli performansı sayesinde kullanıcılarına daha verimli ve esnek bir çalışma deneyimi sunuyor.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM MODLARI

Zenbook DUO, Dual Screen, Desktop, Laptop ve Screen Sharing olmak üzere dört farklı kullanım modu ile maksimum çok yönlülük sağlıyor. Sadece 14,6 mm inceliğinde ve 1,35 kg ağırlığında olan bu ultra taşınabilir cihaz, özellikle yüksek verimlilik isteyen kullanıcılar için ideal bir tercih sunuyor. Kullanım esnekliği ile dikkat çeken bu model, mobiliteyi de ön planda tutuyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS SUNAN İŞLEMCİLER

Zenbook DUO, Intel Core Ultra 7 ve Ultra 9 (Series 2) işlemcileri ile en gelişmiş yapay zeka performansını sunuyor. Entegre NPU (Neural Processing Unit) sayesinde yapay zeka tabanlı işlemleri hızlandıran bu işlemciler, Intel Arc™ GPU desteği ile grafik performansında yeni bir standart belirliyor. Hem oyun hem de içerik üretimi için üst düzey bir deneyim sunan Zenbook DUO, yapay zeka destekli üretkenlik ve çoklu görev performansıyla öne çıkıyor.

YENİ BİR BİLGİSAYAR DENEYİMİ

ASUS’un 2025 model Zenbook ve Vivobook serilerinde yer alan yeni Intel Core Ultra işlemciler (Series 2), yapay zeka hızlandırmalı yeni işlemci çekirdekleri ve gelişmiş grafik performansıyla taşınabilir bilgisayar deneyimini yeniden tanımlıyor. Hem profesyonel hem de günlük kullanıcılara hitap eden Zenbook DUO, yeni nesil üretkenliği ve mobiliteyi bir araya getirerek dizüstü bilgisayar alanında fark yaratıyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Zenbook DUO, 75Wh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlarken, kapsamlı I/O portlarıyla tüm bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve ergonomik tasarımı sayesinde, çift ekran deneyimi hiçbir ek ayar gerektirmeden problemsiz bir şekilde kullanılabiliyor.