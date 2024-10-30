“Asya’nın Kalbinde Kriz Yaratma”

PUTİN’İN KUZey KORE DAVETİ VE KRİZ ORTAMI

Vladimir Putin’in Batı’ya yönelik tehdit dolu tavrı ve “Ukrayna’yı bana geri vermezseniz başınıza daha çok bela açarım” yaklaşımı, Avrupa’da ciddi bir kriz ortamı yarattı. Rusya, binlerce Kuzey Kore askerini ülkesine davet ederken, bu durum uluslararası ilişkilerde yeni bir gerginliğe neden oluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün Ukrayna sınırında bulunan Kuzey Kore askerleri meselesini görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.

BATILI DEVLETLERDEN TEPKİLER

Özellikle ABD olmak üzere birçok Batılı devlet, Rusya’nın bu tutumuna tepki gösteriyor. Rusya’nın, “Moskova altında imzası bulunan tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını hiçe sayarak Kuzey Kore ile flört ederek dünya güvenliğini tehdit ediyor” eleştirileri yükseliyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki dengeyi daha da zorlaştırıyor.

KUZey KORE DIŞİŞLERİ BAKANI MOSKOVA’DA

Rus tarafı ise kendi hazırlıklarını yapmakta. BM Güvenlik Konseyi’nin kritik oturumu öncesinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hun, beklenmedik bir şekilde Rusya’yı ziyaret etti. Moskova ile Pyongyang arasında imzalanan ve geçen hafta Rusya parlamentosu Duma tarafından onaylanan müttefiklik anlaşması, iki ülkenin heyetleri tarafından ele alınacak. Rusya’nın, Batı’nın sert eleştirilerine karşı koyarak, “Kuzey Kore askerleri Rusya topraklarında olsa bile Ukrayna topraklarına ayak basmıyor. Egemen Rusya, istediği ülkenin askerini kendi topraklarına davet edebilir” şeklinde bir açıklama yapması bekleniyor.