At Çiftliğinde Sinema Keyfi ve Doğal Bağlar

SAFRANBOLU’DA ÇOCUKLARA SINEMA KEYFİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Oğuzhan At Çiftliği, yarı yıl tatilinde çocuklara eğlenceli bir sinema deneyimi sunuyor. Çocuklar, cep telefonları, tabletler ve sosyal medya gibi alışkanlıklardan uzak durarak keyifli bir zaman geçiriyor. Saman balyalarının üstünde film izleyen çocuklara, patlamış mısır da ikram ediliyor. Atlarla birlikte sinema izleyen çocuklar, doğayla bağ kurarak teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor.

İLK ETKİNLİK VE AMAÇLARI

İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklama yapan Safranbolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Sıddık Yaşar, 8-15 yaş arasındaki çocuklar için yapılan sinema etkinliğinin bir ilk olduğunu belirtti. Yaşar, çocukların sosyal medyadan ve telefondan uzak kalmalarını sağlamak için çiftlikte etkinlikler düzenlediklerini aktardı. “Safranbolu Atlı Spor Kulübü sporcularının buraya geldiklerinde ellerinde telefon görmüyorum. Görürsem de telefonları alıp kaçırıyorum” diyor.

GENÇ SPORCULAR DA GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Kulübün lisanslı sporcularından Rana Uçar, at biniciliği hakkında akranlarına tavsiyelerde bulunarak, “Hem eğleniyorsunuz hem de spor dalı olarak gelişmiş bir spor. Vücudun gelişmesi adına da güzel bir aktivite” dedi. Uçar, bir atı sahiplenen bir aileyi anlatan filmi izlediklerini ve “Ben çok etkilendim. Samanların üzerine oturarak filmi izledik. Çok nostaljik bir dokunuştu. Telefon ve tablet dışında da böyle bir aktivite sahibi olmamız da çok güzel” şeklinde ifade etti.