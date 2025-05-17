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At, vinçle çukurdan çıkarıldı

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ATIN KURTARILMASI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Çavuşbey Mahallesi’nde, Tunca Nehri’nin yanındaki boş bir alana düşen bir at gözlemlendi. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu.

İTFAİYE VE VINÇ DESTEK SAĞLADI

İhbar üzerine, olay yerine hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen at çukurdan çıkarılamadı. Bunun üzerine bölgeye vinç getirildi. At, bağlanan halatlarla birlikte vatandaşların da yardımıyla vinçle kurtarıldı.

ATIN SAĞLIĞI KONTROL EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, atın herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirlendi. Bu olay, hayvan kurtarma çalışmalarının önemli bir örneği olarak kaydedildi.

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