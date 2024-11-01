ATA AÖF Ara Sınav Tarihleri Ne?

ATA AÖF ÖĞRENCİLERİ ARA SINAV TARİHLERİNİ BEKLİYOR

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, güz dönemi ara sınav takvimini heyecanla bekliyor. Kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin dikkatleri vize sınav tarihlerine yönelmiş durumda. Peki, ATA AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? Sınav yerleri belli oldu mu?

ARA SINAV TARİHLERİ BELİRLENMİŞTİ

ATA AÖF, güz dönemi ara sınavlarını üç ayrı oturumda gerçekleştirecek. Öğrencilerin, farklı günlerde ve saatlerde yapılacak olan bu sınav oturumlarına uygun şekilde hazırlık yapmaları gerekiyor. Akademik takvime göre, ara sınav tarihleri netleşti. İki oturum 30 Kasım’da, bir oturum ise 1 Aralık’ta yapılacak. Öğrencilerin bu tarihlerde sınavlara katılmaları planlanıyor.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF ara sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav giriş yerleri, sınav tarihinden bir hafta önce üniversitenin internet sitesinde yayınlanacak. Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için ATA AÖF internet sitesini ziyaret ederek gerekli bilgileri edinebilir.