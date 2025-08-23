Gündem

Atakan Özkaya’dan Babasına Veda

Daha önce “Kalp Atışı” ve “Kardeşlerim” gibi projelerde yer alan Atakan Özkaya’nın 63 yaşındaki babası Mustafa Özkaya’nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ünlü oyuncu, acı haberi şu sözlerle paylaştı: “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…”

İkinci sayfada yer alan habere göre; kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Özkaya, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babasının vefatıyla derinden etkilenen Atakan Özkaya, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşları da genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.

