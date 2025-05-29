Atama ve Görevden Alma Kararları

GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda önemli görev değişiklikleri yaşandı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na Okan Süler getirildi. Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcıları olarak Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen atandı. Ayrıca, Kamu Finansmanı Genel Müdür yardımcıları olarak Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa göreve getirildi.

ÖNEMLİ ATAMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür yardımcılarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal atandı. Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür yardımcıları İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker olarak belirlendi. Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür yardımcılığına Banu Akçakoca atanırken, Teftiş Başkan yardımcılığına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı getirildi. Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcıları arasında Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer ile Vergi Başmüfettişleri Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici yer aldı. Ayrıca, Hazine Başkontrolörlüğüne Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcıları olarak ise Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı.

KAMU ÜST DÜZEY ATAMALARI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Akyaka ve Erkan Tek getirildi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünde ise Kadir Gurbetci, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YENİ ATAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bazı Bölge Müdürleri görevden alındı. 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden ayrıldı. Yeni atamalarla 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan, 7. Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim ve 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin atandı.

DEVLET HAVA MEYDANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül görevden alındı ve yerine Selami Yapıcı atandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aykan görevden alındı. Yeni atama ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Çankaya ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Aysel Kandemir atandı.