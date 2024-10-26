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Spor

Ataman: ‘Galibiyetimiz Çok Değerli’

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PERİYOTLARDAKİ BAŞARI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ataman, ilk üç periyotta gösterdikleri performansın mükemmel olduğunu ifade etti. Akıllı bir oyun sergilediklerini, fakat son çeyrekte Fenerbahçe’nin agresif savunmasıyla karşılaştıklarını belirtti. Ataman, “Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas’ın çok önemli iki atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

SON PERİYOTTAKİ ZORLUKLAR

Fenerbahçe Beko’nun son periyotta uyguladığı değişmeli savunma karşısında zorlandıklarını anlatan Ataman, “Savunma değişikliğine iyi cevap veremedik son periyotta. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven bugün faydalı oynadı. Lessort’un üç faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı.” dedi. Ayrıca, “Bugün ana rotasyondan üç önemli eksikle geldik. Her ikisi de takıma her geçen gün alışıyorlar ve daha da faydalı olacaklar.” diyerek, gelecekteki potansiyel katkılarına vurgu yaptı. Ataman, kısa oyuncu rotasyonunda antrenör değişiklik yapma hususunda rahat olduklarını da sözlerine ekledi.

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