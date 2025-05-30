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Ataşehir’de Lüks Otomobil Yandı

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İSTANBUL’DA LÜKS OTOMOBİL YANDI

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Çamlıca Bağlantı Yolunda seyir alan lüks otomobil, bir anda meydana gelen yangın sonucu alevler içinde kaldı. Sürücü, hemen aracı terk ederek kendini dışarı attı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yapılan bildirimler üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı ve aracın ön kısmı tamamen yandı.

TRAFiKTE AĞIRLAŞMA YAŞANDI

Polis, bir süre boyunca yolu trafiğe kapatarak, bölgede uzun bir araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Neyse ki bu olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangına ilişkin emniyet güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

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