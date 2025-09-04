Ataşehir Kongresi İptal Edildi

Gündem

CHP’NİN KONGRE GÜNDEMİ

CHP’nin gündemini ‘kongreler’ oluşturuyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı neticesinde Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

KONGRENİN DURDURULMA SEBEBİ

Alınan kararda, “tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir” ifadesi yer aldı. Kararda şu bilgilere yer verildi: 13 Eylül 2025’te yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuru yapılmıştı. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ve 2025/254 E. sayılı dosyasındaki ara kararın sonuç kısmında belirtilen 3. madde gereğince, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verildi.

