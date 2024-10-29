Ateşe Verilen İş Yeri Olayı

OLAYIN DETAYLARI

Hatay’da motosikletle gelen iki kişi, bir iş yerinin önünde durarak yangın çıkarmaya çalıştı. Beceriksiz kundakçılar, 3. denemeleri sonrasında mekânı ateşe verdi. Son günlerde Reyhanlı İlçesi Şehit Arda Güder Caddesi’nde alevler içinde kalan iş yerinin kundaklanma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

KUNDACKILARIN EYLEMİ

Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişinin kapıyı kırarak içeri girdiği görüldü. Mağazaya yakıt döken şahıs, yanındaki çakmakla 3. denemesinde iş yerine ateş verdi. Beceriksiz kundakçının ateşe verdiği iş yeri, kısa süre içerisinde alevlere boğuldu.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin, şahısları bulmak üzere çalışmalara devam ettiği bildirildi.