Ateşkes İçin ABD’den Putin’e Cevap

ABD VE UKRAYNA HEYETLERİNİN GÖRÜŞMESİ

Dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Ukrayna, hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Topun Rusya’da olduğunu” ifade etti. Başkan Donald Trump ise “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz” dedi.

PUTİN’DEN DEVAM MESAJI

Rusya’nın ateşkes teklifine vereceği yanıt büyük bir merakla beklenirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’den operasyonlara devam mesajı geldi. Askeri kamuflaj giyerek Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeleri geri almak için operasyonları hızlandırdıkları Kursk bölgesini ziyaret eden Putin, burada bir askeri harekat merkezinden Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan brifing aldı. Putin, Kursk bölgesindeki hedeflerini, “Görevimiz, Kursk bölgesinde bulunan düşmanı mümkün olan en kısa sürede yenmektir. Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz.” sözleriyle açıkladı.

KURSK’TA SON DURUM VE ASKER KAYIPLARI

Ukrayna’da barışı sağlamayı vaat eden Donald Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesi sonrası, Kiev ile olası müzakereler öncesi Rusya, Kursk bölgesinde kaybettiği yerleri hızlı bir şekilde geri almaya başladı. Rus ordusu, geçen yıl aralıkla bu yıl ocak arasında 8 yerleşim yerini geri aldı, ardından şubatta 5 yerleşim birimini daha ele geçirdi. Böylece, Ukrayna ordusunun bölgeye girdiği 6 Ağustos’tan bu yana Rus ordusu 49 yerleşim birimini kurtarmış oldu ve Suca şehir merkezine giriş yaptı. Ukrayna ordusunun kontrolünde kalan alanın ise 300 kilometrekareden çok daha az olduğu bildiriliyor.

Karşılıklı asker kayıplarına dair veriler de dikkat çekiyor. Rusya Savunma Bakanlığına göre, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu 66 bin 810 asker kaybetti. Ayrıca, Ukrayna’ya ait çok sayıda silah sisteminin imha edildiği belirtildi. Buna karşılık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın yaklaşık 15 bin asker kaybı yaşadığını savunuyor. Ancak, her iki tarafın da açıkladığı asker kayıpları doğrulanmış değil.