Ateşkes İçin Görüşme Türkiye’de Olabilir

Ateşkes Çabaları ve Zirve İmkanı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes çabaları devam ederken, Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kritik bir açıklama yaptı. Başkent Kiev’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin detaylarına dair gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zelenski, toplantının Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da yapılabileceğini ifade etti.

Güvenlik Garantileri Şartı

Yeni bir zirve düzenlenebilmesi için güvenlik garantilerinin netleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” dedi.

ABD’den Tepki Beklentisi

Moskova’dan savaşı sona erdirmek için herhangi bir olumlu sinyal gelmediğini kaydeden Zelenski, Putin’in ikili görüşmeye katılmaması durumunda ABD’den güçlü bir tepki beklediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya’nın toprak konusunda ne gibi tavizler verebileceğinin belirsiz olduğunu dile getirirken, ilerideki görüşmeler için Budapeşte’nin seçilme olasılığının “sorunlu” olduğunu da ifade etti.