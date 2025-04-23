“Ateşkes İçin Rusya İle Görüşmeye Hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’de bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularına yanıt verdi. Zelensky, yarın Londra’da ateşkes sağlanması amacıyla yapılacak görüşmelere ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere’den heyetlerin katılacağını duyurdu.

AMERİKA’YI MÜZAKERELERDEN UZAKLAŞTIRMA ÇABALARI

Zelensky, Rusya’nın bazı soruları gündeme getirerek ABD’yi barış müzakerelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti. Bu konuda şu ifadeleri kullandı: “(Rusya’nın) Amerika’yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum.” Zelensky, ABD’nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini vurgularken, bu ülkenin görüşmelerden çekilmesinin stratejik bir ortağı kaybetme anlamına geleceğini dile getirdi. ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımın bir yıl önce onaylanan paket kapsamında olduğunu aktaran Zelensky, yeni yardım paketi için Washington ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirtti.

NADIR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Zelensky, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına da değindi ve metin üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, anlaşmanın önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Zelensky 26 Nisan’da Papa Franciscus’un cenaze törenine katılacağını ve bu esnada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

KOŞULSUZ ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Zelensky, tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması durumunda Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını iletti. “Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten (daha önce) konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız.” dedi. Rusya’nın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü hakkında tartışmalar yaparak bir tartışma ortamı oluşturmaya çalıştığını belirten Zelensky, savaşın ciddi bir sorun olduğunu ve “pasta dilimleri” gibi aşamalı olarak çözülmesi gerektiğini ifade etti.

KIRIM UKRAYNA’YA AİT

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşla ilgili oynadığını savunarak, “Bu Putin’in oyunu. Kesinlikle Başkan Trump’ın oyunu değil. Kesinlikle Avrupa’nın oyunu değil. Ukrayna bununla oynamıyor, bizim için savaş daha önemli, çok daha ciddi.” dedi. Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımayacaklarının altını çizen Zelensky, “Burası bizim toprağımız, Ukrayna halkının toprağıdır.” ifadesini kullandı.

RUSYA’NIN NATO İLE İLİŞKİLERİ

Zelensky, Rusya’nın ülkesinin NATO ile entegrasyonuna karşı olduğunu belirterek, “Rusya NATO’nun dışındadır. Rusya saldırgan bir ülke olmasının yanı sıra Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinden bahsedemez, onları ihlal ediyor.” dedi.