Ateşkes İçin Zelenski Görüşme İhtimali

ATEŞKES ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes çabaları hızla sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu kritik süreçle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkent Kiev’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı olası görüşme ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zelenski, toplantının Türkiye, İsviçre veya Avusturya’da gerçekleşebileceğini dile getirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ZORUNLULUĞU

Yeni bir zirve düzenlenebilmesi için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, “7 ile 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” dedi.

PUTİN’İN İKİLİ GÖRÜŞME TALEBİ

Moskova’dan savaşı sona erdirmek için güçlü bir sinyal gelmediğini aktaran Zelenski, Putin’in ikili görüşmeye katılmak istememesi durumunda ABD’den sert bir tepki beklediğini ifade etti. Ayrıca, Rusya’nın toprak konusundaki müzakere tavizlerine ilişkin belirsizlik olduğunu belirten Ukrayna lideri, ilerideki görüşmeler için Budapeşte’nin potansiyelinin “sorunlu” olduğunu kaydetti.