Ateşte Isınırken Pantolonu Tutuştu, Panikledi

OLAYIN YERİ VE ZAMANLARI

Olay, sabah saatlerinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) gerçekleşti.

PANTOLONUN TUTUŞMASI VE PANİK

Bir fabrikada çalışan H.B., ısınmak için bahçedeki varilde yakılan ateşe arkasını döndüğü anda pantolonu tutuştu. Bir süre sonra alevleri gören H.B., paniğe kapılarak çalışma arkadaşlarından yardım istedi.

YARDIM VE MÜDAHALE

Arkadaşları H.B.’ye yardım ederek pantolonunu çıkardı. Alevler söndürülürken, çevredekilerin ihbarı ile sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hafif yanıklar yaşayan H.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.