More
Gündem

Atletizmci Selene Durna’nın Trajik Ölümü

atletizmci-selene-durna-nin-trajik-olumu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak’ta trajik bir olay meydana geldi.

OLAYIN NEDENİ VE GÖRÜNTÜLENMESİ

İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımında yer alan milli sporcu Selene Durna (32), yalnız yaşadığı 6’ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine çakıldı. Durna’nın düşmesini gören komşuları hemen polise haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İNCELEME

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selene Durna’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, Durna’nın evinde ve park halinde bulunan otomobilinde detaylı incelemelerde bulundu.

POLİSİN DEĞERLENDİRMESİ VE SÜREÇ

Durna’nın, balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili derinlemesine bir inceleme başlattı. Selene Durna’nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.