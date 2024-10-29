Atletizmci Selene Durna’nın Trajik Ölümü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak’ta trajik bir olay meydana geldi.

OLAYIN NEDENİ VE GÖRÜNTÜLENMESİ

İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımında yer alan milli sporcu Selene Durna (32), yalnız yaşadığı 6’ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine çakıldı. Durna’nın düşmesini gören komşuları hemen polise haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE İNCELEME

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selene Durna’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, Durna’nın evinde ve park halinde bulunan otomobilinde detaylı incelemelerde bulundu.

POLİSİN DEĞERLENDİRMESİ VE SÜREÇ

Durna’nın, balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili derinlemesine bir inceleme başlattı. Selene Durna’nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.