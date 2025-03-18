Ekonomi

ATM Günde 20 Bin TL Verecek

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ATM SİSTEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Ramazan Bayramı’nın ardından bankacılık sektöründe atılacak yeni adımlar, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkiliyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile ATM’lerden gerçekleştirilen günlük para çekme limitlerinin değişmesi planlanıyor. Mevcut durumda birçok özel banka, günlük kartlı para çekme limitini 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında tutuyor. Ancak bu düzenlemeden sonra limitlerin 15 bin ve 20 bin TL seviyelerine çıkarılması bekleniyor.

KARTLI İŞLEMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu limit değişiklikleri sadece kartlı para çekme işlemlerine uygulanacak. QR kod ile yapılan para çekme işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılması düşünülmüyor. Bu düzenleme, özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri gerçekleştiren bireyler için önemli bir kolaylık sunacak.

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