“ATM’ler Yeni Limitler Getirdi.”

NAKİT TALEBİ ARTARKEN BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

6 Haziran tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesi piyasalarda artan nakit talebi, bankaları harekete geçirdi. Bankalar, bayram dönemi için ATM üzerinden yapılan işlemlerle ilgili limitlerinde değişiklik yapma planları içerisinde. Mayıs ayı itibarıyla ATM’den para çekme ve yatırma limitlerinde güncellemeler yapılırken, kartlı işlemler ve QR kod ile para çekme limitleri de yukarı çekildi.

ATM’lerde para çekme limitlerinin arttığına dair değişiklikler yapılsa da, bankalar ATM’lerdeki sıkıntıları gidermede yeterince etkili olamıyor. Türkiye’deki yüksek enflasyona rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni banknot basımında adım atmaması, bir yılı aşkın süredir ATM’lerde yalnızca ‘tek banknot dönemi’ yaşanmasına neden oluyor. Bu durum, 20, 50 ve 100 TL banknotlarına erişimin oldukça kısıtlanmasına yol açıyor.