ATM’lerde Yüz Tanıma İle Para Çekme

BANKACILIKTA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ATM’lerde uygulamaya alınacak olan yeni sistemle birlikte, para çekme işlemleri için ATM kameraları aracılığıyla yüz tanıma gerçekleştirilecek. Bu yöntem, 2024 yılının son çeyreğinde tüm bankalarda aktif hale getirilecek. Uygulama, güvenliği artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Ayrıca, güvenlik kayıtları iki yıl boyunca saklanacak ve şüpheli işlemler anında tespit edilerek gerekli önlemler alınacak.

DOLANDIRICILIĞA ANINDA MÜDAHALE

Dolandırıcılıkla ilişkili olduğu tespit edilen hesaplar ise yalnızca 24 saat içerisinde askıya alınacak. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. Maddesi çerçevesinde, yasalar gereği savcılar veri talep edebilecek. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda ağır para cezalarının uygulanması söz konusu olacak.

TELEFON ABONELİĞİNDE YENİ KURAL

Türk vatandaşları yalnızca üç hat kullanma hakkına sahipken, yabancıların sadece bir hat kullanabileceği belirtildi. Sahte kimliklerle açılan hatlar ve dolandırıcılık amacıyla kullanılan telefon numaraları anında iptal edilecek. Ayrıca, tüm telekomünikasyon operatörleri, çipli kimlik kartlarının okutulması olmadan yeni hat açılmasına izin vermeyecek. Mevcut aboneliklerin ise altı ay içinde güncellenmesi gerekecek. Aksi takdirde, hatlar kapatılacak.