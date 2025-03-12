Atmaca Artık Denizaltı Hedeflerini Vurabilecek

Türk Savunma Sanayii, her geçen gün yeni atılımlarıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda bu alanda önemli başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının büyük bir kısmını yerli üretimle gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle insansız hava araçları ve milli tank projeleri, ülkenin savunma kabiliyetlerini daha da artırıyor.

DENİZ ALTINDAN HEDEF VURACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde geliştirilmekte olan ATMACA füzesi, artık deniz altından da hedefe yönleniyor. Bu konuda sosyal medya hesabında bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA’nın deniz altından hedefe uçuşunu başarıyla tamamladığını belirtiyor.

DÜNYADA SAYILI ÜLKELERİN SAHİBİ OLDUĞU SU ALTINDAN ATIŞ YETENEĞİ

Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı olan ATMACA’nın başarılı uçuşuyla ilgili olarak, “Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk” diyor. Denizaltından ateşlenen ATMACA’nın başarılı uçuşuna katkı veren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başta olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline, Roketsan’a, Başkanlık personeline, mühendislerine, teknisyenlerine ve tüm alt yüklenicilere teşekkürlerini iletiyor. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız bir gelecek için hızla ilerliyor!

ATMACA SİSTEM ÖZELLİKLERİ

– Otonom

– Uzun Menzil

– Düşük Radar İzi

– Yüksek Hedef Vuruş Hassasiyeti

– Tüm Hava Şartlarında Görev Yeteneği

– Karşı Tedbirlere Dayanıklı

– Veri Bağı ile Hedef Güncelleme

– Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

– Üç Boyutlu Görev Planlama

ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Uzunluk: 4.3 – 5.2 m

– Ağırlık: < 750 kg - Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Penetrasyon Etkili - Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg