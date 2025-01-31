Atölyesinde Atıkları Geri Kazandırıyor

İKİNCİ BİR ŞANSI YAKALAMA

İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonrasında iş yerini kaybeden 68 yaşındaki döküm ustası İrfan Kınal, yeni bir atölye kurarak atık alüminyumları geri dönüştürmeyi sürdürüyor. Kınal, 35 yıllık iş yerinin yıkılmasının ardından, hayatını yeniden inşa etmek için yoğun çaba harcıyor. Depremde yaşadığı kayıplar ve zorluklara rağmen, mesleğine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

YENİ ATÖLYE, YENİ BAŞLANGIÇ

Dumlupınar Mahallesi’nde dört ay aradan sonra yeni bir atölye açan İrfan Kınal, 25 metrekarelik alanda alüminyum atıkları geri dönüştürüyor. Kınal, erittiği alüminyumlarla talebe göre yeni iş makinesi parçaları üretmeye devam ederek hem ekonomiye katkıda bulunuyor hem de kendi geçimini sağlıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

İrfan Kınal, 14 yaşında çırak olarak başladığı işini hala aynı heyecanla sürdürdüğünü ifade ediyor. Deprem döneminde yaşadığı zorlukları anlatan Kınal, kaybettiği yakınları ve iş yeri nedeniyle yaşadığı acıları geride bırakma çabasında olduğunu belirtiyor. Kınal, iş yerinde her gün ocağının başında atıkları geri dönüştürerek hem teselli bulma gayreti içinde olduğunu hem de ekmeğini kazandığını aktarıyor. Önceden yanında beş kişiyi istihdam eden Kınal, çalışanlarının çoğunun farklı şehirlere göç ettiğini belirtiyor. Şu an tek başına atıkları geri dönüştürmeye devam eden Kınal, mesleğini öğrenmek isteyenlere kapısının daima açık olduğunu kaydediyor.