Audi, 7 Bin 500 Çalışanı İşten Çıkacak

EKONOMİK KOŞULLAR VE REKABET BASKISI

Otomobil üreticisi Volkswagen Grubu’na bağlı lüks markası Audi, yaptığı açıklamada, ekonomik koşulların giderek zorlaştığını, rekabet baskısının arttığını ve siyasi belirsizliklerin şirkete büyük zorluklar getirdiğini belirtti. Bu bağlamda, 7 bin 500 kadar kişinin işten çıkarılacağı vurgulandı.

İSTİHDAM AZALTMA ANLAŞMASI

Almanya’daki fabrikaların geleceğe hazır ve rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla, Audi Yönetim Kurulu ve İş Konseyi’nin “gelecek için” ortak bir anlaşma müzakere ettiği ifade edildi. Kurul ve konsey, 2029’a kadar dolaylı alanlarda 7 bin 500 istihdamın sosyal sorumluluk bilinciyle azaltılması konusunda uzlaşı sağladılar. Bu anlaşmayla birlikte, şirketin yıllık personel maliyetinin 1 milyar avro azaltılması planlanıyor. Audi, önümüzdeki dört yıl içinde Almanya’daki tesislerine toplam 8 milyar avro yatırım yapacak. Ayrıca, toplu sözleşme kapsamındaki çalışanlar için ek ödemelerin yeniden düzenlenmesiyle iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. İş güvenliği garantisi anlaşması da 2033 yılı sonuna kadar uzatıldı.

ÜRETİMDE DÜZENLEMELER VE KAPATMA KARARLARI

Audi, 2019’dan itibaren üretim alanında yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkardı ve iki fabrikasında kapasiteyi önemli ölçüde azalttı. Özellikle elektrikli otomobiller için talebin zayıflamasının olumsuz etkilediği belirtiliyor. Şirket, Brüksel’deki fabrikasını kapatma kararı almışken, Audi’nin ana şirketi Volkswagen de Aralık 2024’te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlatmıştı.