Audi, Brüksel’deki Fabrikasını Kapattı

PRODÜKSİYON SÜRECİ SONLANDI

Audi’nin Brüksel’de yer alan üretim tesisi, bugün itibarıyla tamamen kapanmış durumda. Audi, geçen yılın temmuz ayında lüks elektrikli otomobil modeli Q8’in üretimi için çalışan bu fabrikanın, yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği bir yerde talep düşüklüğü nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine gireceğini duyurmuştu. Şirket, Q8 ve benzeri modellerin üretimine Meksika’da devam edeceğini bildirmişti. Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı itibarıyla Volkswagen Grubu’nun Brüksel fabrikasına herhangi bir model tahsis edilmediğini açıklamış, bu durum fabrika çalışanları ve sendikalar arasında rahatsızlık yaratmıştı.

ÇALIŞANLARA TAZMİNAT VE İKRAMİYE

Fabrika çalışanları, işlerinin sona ermesi nedeniyle üretimi tamamlanan otomobillerin anahtarlarını teslim etmeden işbaşı yapmamışlardı. Audi, kapanacak olan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı arayışına girmişti. Ancak bu süreçte 20’den fazla yatırımcıyla yapılan görüşmelere rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı. Şirket yönetimi ve çalışanlar arasındaki müzakereler sonucunda, Brüksel fabrikası işçilerine yasal kıdem tazminatları ile birlikte hizmet sürelerine göre ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

FABRİKANIN GELECEĞİ VE TARİHİ

1949 yılında üretime başlanan bu tesiste, uzun yıllar Volkswagen modellerine odaklanılmıştı. 2004 yılında Audi modellerine geçiş yapılmış ve 2018’den itibaren elektrikli Audi e-Tron üretimi başlamıştı. Brüksel’in Forest belediyesinde bulunan bu fabrika 54 hektarlık bir alanı kapsıyor. Tesisin geleceği ile ilgili tartışmalar ise hala devam ediyor. Bu durum, Belçika’daki diğer fabrikaların kapanma süreçleriyle de paralellik gösteriyor; örneğin, Vilvoorde’deki Renault fabrikası 1997’de, Anvers’teki Opel fabrikası 2010’da, Genk’teki Ford fabrikası ise 2014’te kapatılmıştı.