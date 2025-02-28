Audi Brüksel Fabrikasında Üretim Sona Erdi

ÜRETİM SÜRECİ SONLANDI

Audi’nin Belçika’nın Brüksel şehrindeki fabrikasında üretim, bugün itibarıyla tamamen sona erdi. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında lüks elektrikli otomobil modeli Q8’in üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği bu fabrikada, yaklaşık 3 bin kişi çalışıyordu. Ancak talebin düşmesi sebebiyle markanın yeniden yapılanma ihtiyacı doğdu ve bu modellerin üretimine Meksika’da devam edileceği belirtildi. Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu’nun Brüksel fabrikasına üretim için herhangi bir model tahsis edilmediğini açıkladı ve bu durum, fabrika çalışanları ve sendikalar açısından kaygı yarattı.

ÇALIŞANLARIN TEPKİSİ VE KIDEM TAZMİNATLARI CARİTA TOPLANMALI

Fabrika çalışanları, işbaşı yapmadan, tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almak üzere toplandı. Audi, kapanacak olan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı arayışlarını sürdürmeye başladı. Yapılan görüşmelerde 20’den fazla yatırımcıyla temas kurulmasına rağmen uygun bir alıcı bulmak mümkün olamadı. Şirket yönetimi ile çalışanlar arasında gerçekleştirilen müzakereler sonrasında, Brüksel’deki fabrikanın işçilerine, yasal kıdem tazminatları ile birlikte hizmet sürelerine bağlı olarak ikramiye verilmesi karara bağlandı.

TARİHİ GEÇMİŞİ VE GELECEK BELİRSİZLİĞİ

1949 yılında üretime başlayan bu fabrikanın uzun bir süre Volkswagen modellerine odaklandığı biliniyor. 2004 yılında üretim süreci Audi modellerine geçiş yaptı ve 2018’den itibaren elektrikli Audi e-Tron üretimi başladı. Brüksel’in Forest belediyesinde bulunan bu tesis, 54 hektarlık bir alanı kaplıyor. Fabrikanın gelecekte nasıl değerlendirileceği ise şu an için belirsizliğini koruyor. Belçika genelinde daha önce kapanan fabrikalar arasında Vilvoorde’deki Renault fabrikası 1997’de, Anvers’teki Opel fabrikası 2010’da ve Genk’teki Ford fabrikası ise 2014’te kapanmıştı.