Aurelio: ‘İlk Deplasman Galibiyetimizi Aldık’

ANTALYASPOR’UN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak açıklamalarına başladı. Ardından maçı değerlendirirken, “Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Bu zorlu deplasmanda 3 puanı alarak eve dönüyoruz” dedi.

MAÇIN ZORLUKLARI VE GİDİŞAT

Karşılaşmada oyuncularının zorlandığını belirten Aurelio, “Alanyaspor özellikle ilk yarıda kendini gösterdi ve öne geçti. Maç dengede olmasına rağmen ilk yarıyı önde kapattılar. Fakat Alex hocamız ikinci yarıda bizlere bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini söyledi ve bunu yaptığımızda ikinci yarı öne geçmeyi başardık.” diye konuştu.

GELECEK MAÇA ODAKLANMA

Mehmet Aurelio, gelecekteki hedefleri hakkında da bilgi vererek, “Şimdiden itibaren öncelikle dinleneceğiz, daha sonrasında hafta içi takımla toplanıp Samsunspor maçına odaklanacağız” şeklinde ifadede bulundu. Ayrıca, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye de başarı dileyerek tebriklerini iletti.