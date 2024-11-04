More
Spor

Aurelio: Oyun Düzenimizi Kaybettik

aurelio-oyun-duzenimizi-kaybettik

YARDIMCI ANTRENÖR AURELİO’nUN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor’a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor’un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, “İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk.” sözleriyle durumlarını ortaya koydu. Aurelio, maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yenilgi nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

MAÇIN KONTROLÜNÜ KAYBETMEK

Maçın ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Aurelio, “Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı.” dedi. İlk golden itibaren takımın oyun düzeninin bozulduğuna dikkat çeken Aurelio, “İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almaya zorlandık.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Manşet

“Thomas Reis: Samsunspor’un Galibiyet Gururu”

Süper Lig 11. haftasında Samsunspor, ONVO Antalyaspor'u 2-0 yenerek galip geldi. Teknik Direktör Thomas Reis, bu başarıyı hak ettiklerini belirtti.
Spor

“Nano Teknoloji İle VAR’ı Güçlendirme”

Futbolda VAR uygulamalarını geliştirmek amacıyla, krampon ve formalara yerleştirilecek nano sensörler sayesinde darbe şiddeti anında ölçülecek ve kart kararları hızlanacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.