Aurelio: Oyun Düzenimizi Kaybettik

YARDIMCI ANTRENÖR AURELİO’nUN DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor’a 2-0 yenilen ONVO Antalyaspor’un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, “İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk.” sözleriyle durumlarını ortaya koydu. Aurelio, maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yenilgi nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

MAÇIN KONTROLÜNÜ KAYBETMEK

Maçın ilk yarısında kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Aurelio, “Aslında yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir maç görüntüsü vardı.” dedi. İlk golden itibaren takımın oyun düzeninin bozulduğuna dikkat çeken Aurelio, “İkinci golden itibaren bütün oyun düzenimizi kaybetmiş olduk. Maçın sonuna kadar oyunu elimize almaya zorlandık.” şeklinde konuştu.