Avcılar’da Araç Satışı Kavgaya Dönüştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Merkez Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddialara göre; Avcılar’da yaşayan Resul Tire ile başka bir şahıs arasında araç alım-satımı konusuyla ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor.

TARTIŞMA VE KAVGA

Taraflar arasındaki anlaşmazlık zamanla 2 kişinin daha katılmasıyla tartışma haline geliyor ve bu tartışma büyüyerek bir kavgaya dönüşüyor. Resul Tire ile kavgaya karışan kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Tire’nin hayatını kaybettiğini belirliyor. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarına başlıyor.