Gündem

Avcılar’da Araç Satışı Kavgaya Dönüştü

avcilar-da-arac-satisi-kavgaya-donustu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Merkez Mahallesi’nde gerçekleşiyor. İddialara göre; Avcılar’da yaşayan Resul Tire ile başka bir şahıs arasında araç alım-satımı konusuyla ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor.

TARTIŞMA VE KAVGA

Taraflar arasındaki anlaşmazlık zamanla 2 kişinin daha katılmasıyla tartışma haline geliyor ve bu tartışma büyüyerek bir kavgaya dönüşüyor. Resul Tire ile kavgaya karışan kişilerden biri belinden çıkardığı silahla 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veriyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Tire’nin hayatını kaybettiğini belirliyor. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarına başlıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sinop’ta Milli Savunma Testi Başarıyla Gerçekleşti

Sinop, yerli savunma sanayisi için önemli bir Test Üssü oldu ve Türk Deniz Kuvvetleri yeni bir tarihi başarı elde etti.
Manşet

Lazio-Juventus Maçında Şok Son Dakika!

Roma Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede Juventus, Kolo Muani'nin golüyle öne geçti; ancak Lazio, Vecino'nun 90+6'da attığı golle eşitliği sağladı. Kırmızı kart Juventus’un zaferini engelledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.