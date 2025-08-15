Avcılar’da, Çorap Atölyesinde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Yangın, sabah saat 03.30 civarında Yeşilkent Mahallesi G-642 Sokak’taki dört katlı bir binanın giriş katında bulunan çorap üretimi yapılan tekstil atölyesinin deposunda meydana geldi. İş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, acil durum ekiplerine haber verdi.

ALEVLERİ SARDI VE APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay sırasında, alevler tüm atölyeyi sararken, apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE SONUÇLARI

İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde yangını söndürmeyi başardı. Yangının ardından iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde önemli hasar oluştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini tespit etmek için araştırma yaparken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.