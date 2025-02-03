Avcılar’da Daireyi Su Bastı

SU BASKINI SONUCUNDA DAİREDE ZARAR GÖREN AİLE

Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçe katındaki daire, dün saat 13.30 civarında suyla doldu. İddialara göre, kanalizasyon sisteminin arızalanması sonucu evin içi adeta göle döndü. Bu durum, evdeki eşyaların su içerisinde kalmasına ve zemin döşemesinin kabarmasına neden oldu.

ACİL YARDIM İÇİN İSKİ’YE BAŞVURU

Dört aylık bir bebek, iki çocuk ve yakın zamanda by-pass ameliyatı geçiren bir hasta ile birlikte yaşayan Esra Irmak, evini su basanlar arasında yer aldı. Eşyaların kullanılmaz hale gelmesi üzerine Irmak, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nü (İSKİ) aramak zorunda kaldı. İSKİ ekibi gelene kadar, Irmak ve çocukları evdeki suyu kovalara doldurup dışarı çıkarmaya çalıştı. Olay yerine ulaşan İSKİ ekibi, yaptıkları müdahale ile su baskınına yol açan arızayı giderdi.