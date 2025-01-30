Avcılar’da Kadın Bıçakla Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 11.30 sularında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geliyor. Burada, 3 katlı bir binanın 1’inci katında yaşayan Emircan G. ile eşi Yıldız G. arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle bir tartışma başlıyor.

TARTIŞMANIN SONUCU VE YARALANMA

Tartışmanın büyümesi üzerine, Emircan G. mutfaktan aldığı bir bıçakla eşini yaralıyor. Olay sonrasında Emircan G. evden kaçarken, aynı apartmanda yaşayan akrabalarından yardım isteyen Yıldız G. özel bir kliniğe sevk ediliyor. Ancak, ağır yaralı olduğu için burada tedavi olamayan Yıldız G., kliniğe çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenilen Yıldız G.’nin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÖZALTINA ALMA

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, hızla kaçarak izini kaybettiren Emircan G.’yi yakalayarak gözaltına alıyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı da bildiriliyor. (DHA)