Avcılar’da Park Halindeki Araç Yandı

YANGIN OLAYI AMBARLI MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Yangın, Ambarlı Mahallesi’nde park edilen bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Babaeski’den öğle saatlerinde yola çıkan Erhan Engin, 34 RKG 72 plakalı aracını evinin önüne park etti. Engin, bavulları eve taşıdıktan sonra otomobilden duman çıktığını fark etti.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE İNCELEME SÜRECİ

Otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören Engin, kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenine dair inceleme başlattı.

DELİK TESPİTİ

Deniz Nur Çelik, annesinin evinden dönerken otomobilin yandığını belirterek, “Otomobilin deposunda daha önceden delik vardı” ifadelerini kullandı.