Avcılar’da Su Sızıntısı Paniği

SU SIZINTISI BAŞLIYOR

Merkez Mahallesi Rıfat Sokak’ta bulunan dört katlı binanın önünde su sızıntısı başladı. Bu durum, parke taşlarından duman ve koku yayılmasına neden oldu. Bina girişindeki doğal gaz kutusu göz önünde bulundurularak doğal gaz sızıntısı olabileceğinden endişelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi ve bölgeyi araç ve yaya geçişine kapattı. İhbar üzerine İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemelerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

BİNADAKİLER AÇIK ALANA ÇIKTI

Apartmanda yaşayanlar, kısa sürede bazı eşyalarını alarak binayı terk etti ve sokakta gelişmeleri takip etti. Yapılan kontroller sonucunda, yayılan kokunun su sızıntısı nedeniyle kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığı belirtildi.