Avcılar’da Yaya Kaldırımları Yeniden Düzenleniyor

KALDIRIM İŞGALELERİNE SON

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, kaldırımları işgal eden unsurlar, vatandaşların şikayetlerine yol açınca belediye zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilçe genelinde geniş çaplı bir çalışma başlatarak, esnaf tarafından kaldırımlara bırakılan duba, reklam tabelası, çöp kovası ve bidon gibi yayaların geçişini engelleyen eşyaları tek tek topladı. Toplanan malzemeler kamyonete yüklenirken, kaldırımları işgal eden işletmelere cezai işlem uygulandı.

KALDIRIMLAR YAYALARA AİT

Çalışmalar hakkında bilgi veren Avcılar Belediyesi Zabıta Amiri Engin Ünver, kaldırımların asıl sahiplerinin yayalar olduğunu vurguladı. Ünver, “Amacımız, kaldırımları yaya kullanımına uygun hale getirmek. Vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için işgal unsurlarını kaldırmak bizim görevimiz. Gün boyu denetimlerimiz sürecek ve bu konuda kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Yapılan denetimler, ilçede kaldırımların yaya öncelikli hale getirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.