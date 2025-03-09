Avcılar Sahilinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

İSTANBUL’DA KİRLETİCİ ENKAZ TEMİZLENİYOR

İstanbul’un en yoğun ilgi gören sahillerinden biri olan Avcılar’da meydana gelen kirlilik durumu sonrası gerekli adımlar atılıyor. İstanbul Valiliği’nin talimatıyla birlikte, Avcılar Sahili’nde atıl vaziyette bulunan teknelerin enkazının ve çevresindeki kirliliğin temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

DALGIÇLAR TEMİZLİK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİ

Kirli sulardaki atıl durumdaki teknenin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için yeni bir operasyon başlatıldı. Sahilde gerçekleştirilecek olan temizliğin ardından, teknenin kaldırılması işlemi için belediye tarafından sahil güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi.

AKÜ DENİZDEN ÇIKARILDI

Dalgıç ekipler, teknenin çeşitli bölümlerinden kıyıya ve tonozlara bağlı olan halatları keserken, deniz tabanında bulunan tonozları çıkarmak için dalış yaptı. ‘Deniz Kızı’ ismiyle bilinen teknenin sabitlenmesi amacıyla kullanılan akü, kurşun ve sülfürik asit gibi kimyasallar içermekte olduğu tespit edildi. Fakat bu akü, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

ÇEVRE KİRLETİCİ UNSURLAR TEMİZLENİYOR

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, gerçekleştirilen temizlik çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Burada görüldüğü gibi, denizdeki tekneyi sabitlemek amacıyla tonoz olarak akü kullanılmış. Aküler, bilimsel açıdan çevreye en fazla zarar veren ve sürekli olarak çözülerek zehir yayabilen maddelerden biridir. Dalgıçların çıkardığı akü, denizde zehir saçıyordu. Canlılar için tehlikeli olan bu tür malzemelerin kullanımı kesinlikle yasaktır” dedi. Temizlik çalışmaları sırasında, parçalanarak alınacak olan tekne ve çevresinde asılı durumda bulunan iki Türk bayrağı, zabıta amiri tarafından toplanıldı.