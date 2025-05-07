Avrasya Teknoloji Haftası Başladı!

TEKNOLOJİ VE FİNANS DÜNYASINI BULUŞTURAN ETKİNLİK

Teknoloji ve finans alanındaki öncüler, Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Agora Fintech Fuarı’nın birleştirilmesiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bu etkinlikte, 5G ve telekomünikasyon, siber güvenlik, yapay zekâ, uydu ve uzay teknolojileri, e-mobilite, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Avrasya Teknoloji Haftası, uluslararası alım heyetleriyle firmaları buluşturarak B2B görüşmelere olanak tanırken, kalıcı iş birlikleri için stratejik bir zemin sağladı.

ETKİNLİĞİN KATKISI VE GELECEK HEDEFLERİ

ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, etkinliğin sektöre sağladığı katkılara dikkat çekti. Katılımcı sayısının her yıl hızla artığını belirten Onak, “50 firma ile başladığımız bu yolculukta 172 firma ve 400’den fazla marka ile büyük bir ekosistem oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda fuarımızı daha geniş kapsamda ve daha fazla sektörü içerecek şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz.” dedi. Bu durum, etkinliğin giderek daha fazla firma ve katılımcı çektiğini gösteriyor.