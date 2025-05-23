Avrasya Tüneli İşletmecileri Gözaltında

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri olan Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından sürüyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İNCELEME YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bazı usulsüzlükler tespit edildi. Bu usulsüzlüklerin ardından harekete geçilerek, toplamda 45 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, Avrasya Tüneli’nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri olan Yapı Merkez İnşaat sahiplerinin yanı sıra, başka kişiler de soruşturmada yer alıyor.