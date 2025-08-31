Dünya

Avrupa’da İsrail Gazze Gerilimi! Bakanlar Ayrıştı

AB’DE GÖRÜŞ BİRLİĞİ EKSİKLİĞİ

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yaptırımlar konusundaki görüş birliği eksikliğine dikkat çekerek, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” ifadelerini kullandı.

TİCARET ANLAŞMASI İÇİN ÇAĞRILAR

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını savunuyor. Özellikle sivillerin hayatını kaybettiği Gazze’deki insani durum ve yardımların engellenmesi, bu taleplerin gerekçesi olarak öne çıkıyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek yaptırımların gecikmesini eleştiriyor.

ALMANYA’DAN YAPTIRIMLARA KARŞI ÇIKIŞ

İsrail’in geleneksel müttefikleri arasında yer alan Almanya, Macaristan ve Çekya ise ekonomik yaptırımlara sıcak bakmıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’de kullanılabilecek silah sevkiyatlarını durdurduğunu hatırlatıyor, ancak AB ile İsrail arasında süren sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınmasının fayda sağlamayacağı görüşünde olduğunu belirtiyor.

DANİMARKA’DAN YAPTIRIM DESTEK

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” dedi.

AB-İSRAİL TİCARET HACMİ

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda. Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 42,6 milyar avroya ulaştı. Bu nedenle ticari ilişkilerin askıya alınması, hem siyasi hem de ekonomik etkileri bakımından kritik bir karar olarak değerlendiriliyor.

