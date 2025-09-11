Avrupa’da Ortalama Yaşam Süresi 81,7

YAŞAM SÜRESİ YUKARI YÖNLÜ GİDİYOR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı için AB ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerine dair verilerini yayımladı. Yayınlanan verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi 0,3 yıl artarak 81,7 yıla ulaştı.

İTALYA VE İSVEÇ ÖNE ÇIKIYOR

AB ülkeleri arasında en yüksek ortalama yaşam süresi 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te bulunuyor. Bunu 84 yıl ile İspanya, 83,5 yıl ile Lüksemburg ve 83,3 yıl ile Malta takip ediyor.

EN DÜŞÜK YAŞAM SÜRESİ BULGARİSTAN’DA

Fransa’da ortalama yaşam süresi 83,1 yıl, Almanya’da ise 81,5 yıl olarak kaydedildi. Bununla beraber Avrupa’da en düşük yaşam süresi 75,9 yıl ile Bulgaristan’da, ardından 76,6 yıl ile Romanya ve 76,7 yıl ile Letonya’da görülüyor.