Avrupa’dan İmamoğlu İçin Serbestlik Talebi

AVRUPA KONSEYİ BAŞKANINDAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla tutuklanmasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Cools, bu kararın adaletle değil, siyasetle ilgili olduğunu vurguladı ve “Bu, demokrasiye bir saldırı” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Kongre, 27 Mart’ta Strazburg’da yapılacak 48’inci oturumda Türkiye’deki belediye başkanlarının görevden alınmasını acilen değerlendireceğini duyurdu.

İTİRAZ EDİLEN TUTUKLAMA SÜRECİ

Cools, açıklamasında İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi sürecinde hapse atılmasını eleştirdi: “Bu zamanlama tesadüf değil. Tutuklama, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamaya yönelik planlı bir hareket. İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” Avrupa Konseyi, Türk makamlarını demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermek konusunda uyardı.

DİPLOMA İPTALİNE TEPKİ

Cools, İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesini de kınadı: “Cumhurbaşkanı adaylığı için diploma şart. 30 yıldan fazla süre geçmişken, tam da ihtiyaç duyduğu anda iptal edilmesi inandırıcı değil. Üniversite, diplomasını geri vermelidir.” Bu karar, siyasi bir engel olarak değerlendirilirken, İmamoğlu’nun üç seçimde İstanbul halkı tarafından desteklendiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI VURGUSU

Açıklamada, İmamoğlu’na yöneltilen yolsuzluk ve terör bağlantısı suçlamalarının zamanlaması ve içeriği sorgulandı: “Mutlak kesinlik ve güçlü kanıtlar olmadan yapılan bu eylemler, halkın iradesine aykırı. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi olarak insan haklarına ve muhalefetin rolüne saygı göstermek zorundadır.” Cools, durumu titizlikle takip edeceklerini duyurdu.

AVRUPA’DAN GELEN DESTEK ÇIĞLIĞI

İmamoğlu’nun tutuklanması, Avrupa’da geniş yankı buldu. Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, “Ekrem, yalnız değilsin” diyerek Avrupa Bölgeler Komitesi’nden destek kararı çıkartılmasını talep etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da dahil olduğu 13 büyük kent belediye başkanı, ortak bir bildiri ile Türk makamlarına seslendi: “İmamoğlu ve siyasi nedenlerle tutuklanan muhalifler serbest bırakılsın. Türkiye’de demokratik özgürlüklere saygı gösterilsin!” Fransa Senatosu Üyesi Thomas Dossus, “Erdoğan rejimi, baş rakibi İmamoğlu’nu hapse atıyor. Bu, gücün kötüye kullanılmasıdır. Türkiye’nin demokratlarını destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

STRASBOURG’DAKİ KRİTİK OTURUM

Avrupa Konseyi Kongresi, 27 Mart’taki oturumda Türkiye’deki gelişmeleri masaya yatıracak. İmamoğlu’nun yanında diğer belediye başkanlarının görevden alınma durumları da gündeme gelecek. Bu toplantının, Türkiye’nin demokratik standartlara uyumu açısından kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.