Avrupa’dan İmamoğlu’na Destek Çağrısı

AVRUPA KONSEYİ’NİN TEPKİSİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla tutuklanmasına ilişkin sert bir yazılı açıklama yaptı. Cools, bu kararın adaletle değil, siyasetle bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Bu, demokrasiye bir saldırı” dedi. Kongre, Türkiye’deki belediye başkanlarının görevden alınmasının acil olarak ele alınacağını duyurdu ve bu konunun 27 Mart’ta Strazburg’da yapılacak 48’inci oturumda görüşeceğini bildirdi.

TUTUKLAMANIN ZAMANLAMASI

Cools, açıklamasında İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir dönemde tutuklandığını vurguladı: “Bu zamanlama tesadüf değil. Tutuklama, seçim süreçlerinin dürüstlüğünü ve adilliğini baltalamaya yönelik planlı bir hareket. İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” Avrupa Konseyi, Türk makamlarını demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

Cools, İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesini de eleştirdi: “Cumhurbaşkanı adaylığı için diploma şart. 30 yıldan fazla süre geçmişken, tam da ihtiyaç duyduğu anda iptal edilmesi inandırıcı değil. Üniversite, diplomayı geri vermelidir.” Bu durumun siyasi bir engel olarak değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca İmamoğlu’nun üç seçimde İstanbul halkı tarafından seçildiği hatırlatıldı.

İMAMOĞLU’NA YAPILAN SUÇLAMALAR

Açıklamada, İmamoğlu’na yöneltilen yolsuzluk ve terör bağlantısı suçlamalarının zamanlaması sorgulandı: “Mutlak kesinlik ve güçlü kanıtlar olmadan yapılan bu eylemler, halkın iradesine aykırı. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi olarak insan haklarına ve muhalefetin rolüne saygı göstermek zorundadır.” Cools, bu durumu yakından takip edeceklerini belirtti.

AVRUPA’DAN DESTEK ÇAĞRILARI

İmamoğlu’nun tutuklanması Avrupa’da geniş yankı buldu. Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, “Ekrem, yalnız değilsin” diyerek Avrupa Bölgeler Komitesi’nden destek talep etti. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da aralarında bulunduğu 13 büyük kent belediye başkanı, Türk makamlarına çağrıda bulundu: “İmamoğlu ve iktidar tarafından siyasi nedenlerle tutuklanan muhalifler serbest bırakılsın. Türkiye’de demokratik özgürlüklere saygı gösterilsin!”

STRASBOURG’DA KRİTİK TOPLANTI

Fransa Senatosu Üyesi Thomas Dossus, “Erdoğan rejimi, baş rakibi İmamoğlu’nu hapse atıyor. Bu, gücün kötüye kullanılmasıdır. Türkiye’nin demokratlarını destekliyoruz” dedi. Avrupa Konseyi Kongresi, 27 Mart’ta Türkiye’deki gelişmeleri masaya yatıracak. İmamoğlu’nun durumunun yanı sıra diğer belediye başkanlarının görevden alınması da ele alınacak. Bu toplantı, Türkiye’nin demokratik standartlara uyumu açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.