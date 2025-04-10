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Avrupa İçin Yeni Mücadele Başladı

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AVRUPA HEDEFİ VURGULANDI

Samsunspor’un sosyal medya platformunda yayınlanan bir videoda, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefi öne çıkarıldı. “Biz şanlı Atatürklü armanın izindeyiz. Adım adım, omuz omuza geldik bugüne. Şimdi ise Avrupa için yeni bir mücadeleye hazırız!” ifadeleriyle taraftara ulaşan kulüp, birlik ve inanç mesajını iletti. Videoda, “Yüreğimizle, inancımızla tribündeyiz. Bugün sahaya bir takım değil, bir şehir çıkıyor!” sözleriyle karşılaşmanın önemi tekrar vurgulandı.

TAKIM RUHUNU GÜÇLENDİREN KONUŞMA

Videonun en dikkat çekici kısımlarından biri, kaptan Zeki Yavru’nun takım arkadaşlarına yaptığı ateşleyici konuşma oldu. Bu motivasyon dolu an, Samsunspor’un maça nasıl bir kararlılıkla hazırlandığını gözler önüne serdi. Zeki Yavru’nun sözleri, taraftarı tribünlere davet ederken takım ruhunu da zirveye taşıdı.

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