“Avrupa Ligi’nde Final Oynayabiliriz.”

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, deplasmanda Portekiz’in Benfica takımına 1-0 yenilen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Maç sonrasında yapılan açıklamalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımlarının performansını değerlendirdi.

DAHA GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI KAYBETTİK

Mourinho maçın ardından, “Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, bu araştırma ile ilgili daha fazla detay vererek, “Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı” şeklinde konuştu. Takımının sergilediği duruşa da değinen Mourinho, “İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler” dedi.

AVRUPA LİGİ’NDE FİNALE KADAR GİDEBİLİRİZ

Mourinho ayrıca, Avrupa Ligi’ndeki umutlarını dile getirerek “Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

MAÇIN KONTROLÜNÜ ELDE TUTAMADIK

Luz Stadı’ndaki basın toplantısında maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo’dan bahseden Mourinho, “Bu oyuncunun erken çıkması mağlubiyete bahane olamaz” dedi. Benfica eşleşmesi hakkında konuşurken, “Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp” dedi. İlk maçta her iki takımın eşit olduğunu fakat bu maçta Benfica’nın daha iyi olduğunu belirten Mourinho, “Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik” diye ekledi.

TALISCA’NIN KIRMIZI KARTI OYUNU ETKİLEDİ

Benfica’nın oyun içinde oluşturduğu alternatiflerin daha fazla olduğunu vurgulayan Mourinho, “Tahmin etmek zor” ifadelerini kullandı. Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını belirten Mourinho, “Zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca’nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi” dedi.

AVRUPA LİGİ’NDE İYİ BİR ÇİZGİMİZ VAR

Fenerbahçe’nin son yıllarda şampiyon olamamış olmasının önemini vurgulayan Mourinho, ” Avrupa Ligi’nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık” açıklamasını yaptı.

KEREM AKTÜRKOOĞLU’NUN GOLÜ

Maçın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Mourinho, “Kendisi Benfica’nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı” dedi. Böylece Benfica bu golle turu geçmeyi başardı. Mourinho, Benfica’nın fizik gücünün yüksek olduğunu da ekleyerek, “Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede” şeklinde konuştu.