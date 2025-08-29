Avrupalı Bakanlar Kınama Açıklaması Yaptı

DÜNYADAN GELEN TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’nin tamamını işgal etme planında ilk aşamaya geçtikçe, uluslararası alandan tepkiler artmaya devam ediyor. Altı ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaparak, İsrail’in Gazze’ye ilişkin uygulamalarını kınadı.

HUKUKUN AÇIK İHLALİ

İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya’nın Dışişleri Bakanları, yaptıkları yazılı açıklamada, artan askeri operasyonların, Hamas’ın elinde bulunan rehinelerin hayatını tehlikeye attığını ve kadınlar, çocuklar ile yaşlıları da kapsayan çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun bariz bir ihlali olduğunu ifade ettiler.

OPERASYONLARI GÖZDEN GEÇİRİN

Bakanlar, İsrail’in temel sivil altyapıyı sistematik olarak hedef almasının, özellikle korumasız ve yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı bölgeleri de vurmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi. “İsrail hükümetine kararını derhal gözden geçirme ve operasyonları durdurma” çağrısı yapıldı. Ayrıca, Gazze’de kıtlığın yaşandığı ve bunun çevre bölgelere de sıçrayacağı kaygısıyla derin endişe duyulduğu aktarıldı.

İNSANİ YARDIMA GEREKEN ÖNEM

Yapılan açıklamada, İsrail’in insani yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı ve Birleşmiş Milletler ile insani yardım kuruluşlarının sahada engelsiz bir şekilde çalışmasına izin verilmesi istendi. Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerin genişlemesi ve şiddet yanlısı yerleşimcilerin eylemlerinin cezasız kalmasından da endişe duyulduğu belirtildi. Devam eden askeri operasyonların, iki devletli çözüm önünde ciddi bir engel oluşturduğu ifade edildi.

TOPLUMUN SESİ YÜKSELECEK

Açıklamada, “Uluslararası toplum insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmayacaktır” denildi. Ayrıca, kalıcı ateşkes için arabuluculuk çabalarına destek verileceğine ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğine vurgu yapıldı.