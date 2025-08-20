Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

Gündem

İSTANBUL’DA BİR AVUKATIN ÖLÜMÜ

İstanbul’da uyuşturucu kullandıktan sonra kötüleşerek hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, maalesef yaşamını yitirdi. Olay, geçen ay gerçekleşti. 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşmış ve hastaneye acil olarak kaldırılmıştı. Bugün elde edilen bilgilere göre Çelebi’nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

GÖKALP İÇER’İN TUTUKLANMASI

Göksu Çelebi’nin ölümüne neden olan olayla ilgili olarak, kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu sağladığı iddiaları gündeme geldi. Mahkemeye çıkarılan İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklandı.

Bursa’da 35 Günlük Su Kaldı

Nilüfer Barajı'nın su seviyesinin tamamen tükenmesi üzerine, Bursa'nın belediye başkanı su tasarrufu yapılması gerektiğini vurguladı.
Ekonomi

Dolar Güçlü Durumda Kalıyor

Dolar, Federal Reserve'in açıklayacağı tutanaklar öncesinde değerini koruyor. Piyasalarda belirsizlik sürerken, yatırımcılar dikkatle gelişmeleri izliyor.

