Avukat Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

AVUKAT GÖKSU ÇELEBİ’NİN GÖZ AYAĞI

İstanbul’da uyuşturucu kullanımı sonucu rahatsızlanan avukat Göksu Çelebi, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olay, geçen ay meydana geldi. 27 yaşındaki Çelebi, uyuşturucu kullanmasının ardından fenalaşarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün, avukat Çelebi’nin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

GÖKALP İÇER HAKKINDAKİ İDDİALAR

Çelebi’nin ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu temin ettiği iddiaları üzerine mahkemeye çıkarılan İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklandı.

Finlandiya’da Milletvekili İntihar Etti

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti milletvekili Eemeli Peltonen, 30 yaşında hayatına son verdi. Bu olay, ülke genelinde derin üzüntü yarattı.
Olivos Konkordato İlan Etti

Türkiye'nin tanınmış zeytinyağı üreticisi Olivos, konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, borçlarıyla ilgili üç aylık geçici bir süre verdi.

