Avukat R. E., Tutuklama Gerçekleşti

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, yapılan sevk ile hakimlik tarafından “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili getirilen yurt dışı çıkış yasağı talebini ise kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabahın erken saatlerinde bir açıklama yaparak Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla 05.45 sıralarında gözaltına alındığını, işyeri ve evinde eş zamanlı arama gerçekleştirildiğini bildirdi. O andan itibaren gözaltında tutulan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Dört gün süren gözaltı sürecinde emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in, savcılıkta ifadesinin 17.00 sıralarında alındığı, ancak telefonunun henüz çözülemediği bilgisi verildi.

RÜŞVET SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Savcılığı tarafından ifadeleri gece yarısını geçtikten sonra tamamlanan Rezan Epözdemir, rüşvetle aracılık etme suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Ayrıca, silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından dolayı yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Rüşvet suçlaması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç.’nin katibi K.Y.’nin etkin pişmanlık ifadesi doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtildi. Epözdemir’in hakimlik sorgusu 04.00 sularında tamamlandı ve rüşvet suçundan tutuklandı. Ancak hakimlik, savcılığın terörle bağlantılı suçlamadan dolayı getirilen yurt dışı çıkış yasağı talebini reddetti.

İDDİALAR VE YANITLAR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, daha önce Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın büyük bir krize dönüşme aşamasında olduğunu öne süren Tayyar, Epözdemir’in cep telefonunun şifresini ısrarla vermediğini iddia ederek, “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ birçok isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında karşılaştığı yoğun baskıyla bunalmış durumda ve şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe ediyor” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Mehmet Uçum ise, Tayyar’ın kendisiyle ilgili yaptığı iddiaları kesin bir dille yalanladı.