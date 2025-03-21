Avukatlar, Baro Başkanı Kararını Protesto Etti

TERÖR İDDİALARI HAKKINDA KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi için soruşturma başlatmıştı. Mahkeme, Kaboğlu yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan davayı kabul etti ve Baro’da yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

AVUKATLAR PROTESTO ETTİ

Bu kararın arkasından avukatlar, topluca kararı protesto etmek amacıyla sokağa döküldü. Çağlayan Adliyesi’nden Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu’na yürüyen avukatlar, “Sokağa çık özgürleş” sloganını haykırdı. Grubun öncülüğünü İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu üstlendi.

Yürüyüş esnasında yasa dışı protestoya müdahale etmek isteyen polislerle İstanbul Barosu avukatları arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada avukatların polis mensuplarına saldırdığı bildirildi. Saldırı anları ise kameralara yansıdı ve bazı polisler yaralandı.