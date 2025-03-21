Gündem

Avukatlar, Baro Başkanı Kararını Protesto Etti

avukatlar-baro-baskani-kararini-protesto-etti

TERÖR İDDİALARI HAKKINDA KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi için soruşturma başlatmıştı. Mahkeme, Kaboğlu yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan davayı kabul etti ve Baro’da yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

AVUKATLAR PROTESTO ETTİ

Bu kararın arkasından avukatlar, topluca kararı protesto etmek amacıyla sokağa döküldü. Çağlayan Adliyesi’nden Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu’na yürüyen avukatlar, “Sokağa çık özgürleş” sloganını haykırdı. Grubun öncülüğünü İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu üstlendi.

Yürüyüş esnasında yasa dışı protestoya müdahale etmek isteyen polislerle İstanbul Barosu avukatları arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada avukatların polis mensuplarına saldırdığı bildirildi. Saldırı anları ise kameralara yansıdı ve bazı polisler yaralandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Avukatlar Kararı Protesto Etti: Polise Müdahale

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetimi, halkı yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla görevden alındı. Avukatlar, kararı protesto etmek için yürüyüş yaptı ve polisle çatıştı.
Gündem

Adalet Bakanı Tunç’tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sonrası sokak eylemi çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmayı etkileme girişiminde bulunduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.